Российский центр науки и культуры в Вене отметил 50-летие со дня основания

Публике была представлена тематическая выставка о деятельности Русского дома в Вене, а также прошло выступление творческой группы московского Центрального Дома актера

Редакция сайта ТАСС

© Максим Черевик/ ТАСС

ВЕНА, 13 ноября. /Корр. ТАСС Максим Черевик/. Торжественный вечер прошел в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Вене в честь 50-летия со дня его основания и 100-летия российской народной дипломатии, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В ходе мероприятия были вручены награды Россотрудничества преподавателю русского языка Марии Мелик-Осипянс, председателю и заместителю председателя Ассоциации антифашистов федеральной земли Верхняя Австрия Харальду Грюнну и Энсеру Юргену, а также австрийскому историку, профессору Венского университета Вольфгангу Бандиону. Сотрудники РЦНК также вручили призы победителям страноведческих олимпиад TypischRussisch и Typisch sterreichisch, проводимых российским "Обществом дружбы с Австрией" для жителей Австрии и ФРГ, а также РФ соответственно.

С поздравлением к участникам вечера обратился замминистра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский. "Уверен, что настоящая любовь к России, ее богатой и многообразной культуре, языку, атмосфера дружбы и взаимопонимания всегда будут царить в стенах РЦНК вопреки и не в угоду различным политическим ветрам и конъюнктурным проблемам", - сказал он в видеоприветствии. Дипломат в 2015-2025 годах занимал пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в Австрийской Республике.

В продолжение вечера публике была представлена тематическая выставка о деятельности Русского дома в Вене, а также прошло выступление творческой группы московского Центрального Дома актера под руководством Александра Жигалкина.