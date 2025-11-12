Прожиточный минимум в Чувашии вырастет на 6,8% в 2026 году

Он достигнет 16 477 рублей

ЧЕБОКСАРЫ, 12 ноября. /ТАСС/. Величина прожиточного минимума в Чувашии в 2026 году достигнет 16 477 рублей, что на 6,8% больше уровня 2025 года. Соответствующее решение поддержали на заседании кабинета министров республики, сообщил Минтруд региона.

"В Чувашии повысится прожиточный минимум на 2026 год. <…> В целом по [республике] он увеличится на 6,8% по сравнению с 2025 годом и составит 16 477 рублей", - говорится в сообщении.

Прожиточный минимум на 2026 год для трудоспособного населения увеличится до 17 960 рублей, для пенсионеров и детей составит соответственно 14 170 рублей и 15 983 рубля. Данный показатель влияет на социальные пособия, включая выплаты семьям с детьми и доплаты к пенсиям. По данным министерства, изменения коснутся свыше 110 тыс. человек, нуждающихся в социальной поддержке.