В Москве на участках Садового кольца закрыли движение

Временные меры распространяются на районы Новинского бульвара и Валовой улицы, а также на съезд с Вернадского проспекта на Ленинский проспект и на съезд с ТТК на Ленинский проспект

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Движение автомобильного транспорта временно перекрыли в Москве на Садовом кольце в районах Новинского бульвара и Валовой улицы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение временно закрыто на внешней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара; на внутренней стороне Садового кольца в районе Валовой улицы; на съезде с Вернадского проспекта на Ленинский проспект; на съезде с ТТК на Ленинский проспект", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что перекрыто также движение на МКАД в районе Ленинского проспекта в оба направления, на улицах Новый Арбат, Тверская, Знаменка.