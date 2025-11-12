Четырех амурских тигров из России поселят в резервате Казахстана

Москва передаст двух самцов и двух самок тигров

АСТАНА, 12 ноября. /ТАСС/. Россия передаст Казахстану четырех амурских тигров для реализации программы по восстановлению популяции ближайшего родственника этого хищника на территории республики. Животных из России разместят в резервате вместе с тиграми, которых ранее завезли из Нидерландов. Об этом сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов республики.

Как отмечается в сообщении, в ходе госвизита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву план действий по ввозу и адаптации животных в республике подписали главы министерств природы Казахстана и РФ Ерлан Нысанбаев и Александр Козлов.

Согласно документу, Россия передаст Казахстану двух самцов и двух самок тигров. "Животных доставят в государственный природный резерват "Иле-Балхаш", <...> где уже обитают первые амурские тигры, доставленные из Нидерландов. Успешная реализация программы сделает Казахстан одной из первых стран, сумевших вернуть тигра в регион его исчезновения", - говорится в сообщении Минэкологии Казахстана.

Амурские тигры являются ближайшими родственниками туранских тигров, которые ранее обитали на территории Центральной Азии, в Казахстане они вымерли к 1948 году. За счет указанной программы в республике рассчитывают восстановить популяцию.