Путин и Токаев после концерта в Большом театре общаются с артистами

Гала-концерт прошел по случаю Дней культуры Казахстана в России

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев после гала-концерта общаются с артистами в Большом театре.

Путин и Токаев встретились с артистами в Императорском фойе театра.

Гала-концерт прошел по случаю Дней культуры Казахстана в России. Посещением Большого театра Токаев завершает госвизит в РФ, состоявшийся 11-12 ноября.

Путин и Токаев, а также министр культуры РФ Ольга Любимова и гендиректор ГАБТ Валерий Гергиев поприветствовали всех артистов рукопожатиями. После этого Путин и Токаев поблагодарили артистов за выступление.

В завершение встречи все собравшиеся сделали совместное памятное фото.