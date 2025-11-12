В Москве и Подмосковье из-за сильного тумана активирован желтый уровень погодной опасности

Власти столицы призвали автомобилистов быть бдительными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, не отвлекаться на телефон во время движения

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/ Желтый уровень погодной опасности активирован в Москве и Московской области из-за прогнозируемого 12 ноября ночью и утром 13 ноября очень сильного тумана. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Желтый уровень действует с 21:00 мск и будет снят только завтра, в четверг, в 10:00 мск", - сказал собеседник агентства, отметив, что видимость из-за тумана, преимущественно в ночные и утренние часы, может упасть до 200 метров. Подобный уровень, напомнили в Гидрометцентре РФ, является средним в колористической шкале предупреждений и символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеорологические условия.

Как ожидается, предстоящей ночью также местами может пройти небольшой дождь. При этом столбики термометров покажут плюс 2-4 градуса в столице и от нуля до плюс 5 градусов - в Подмосковье. Днем в четверг на фоне облачной с прояснениями погоды воздух должен прогреться до 5-7 градусов выше нуля, по области - от плюс 3 до плюс 8 градусов. Ветер прогнозируется южный и юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

В свою очередь, власти Москвы в связи с ожидаемым туманом ранее призвали автомобилистов быть бдительными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, не отвлекаться на телефон во время движения.