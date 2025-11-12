В Карелии дали старт программе для участников СВО, желающих начать свое дело

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 ноября. /ТАСС/. Программа для участников специальной военной операции "Бизнес-старт для героев: от идеи к первым клиентам" стартовала в Карелии. Ветераны пройдут обучение по разработке своей бизнес-идеи, а также пообщаются с действующими предпринимателями, сообщили в Минэкономразвития региона.

"В Центре "Мой бизнес" стартовала программа для участников СВО "Бизнес-старт для героев: от идеи к первым клиентам". Участники СВО, желающие начать собственное дело, будут проходить обучение по разработке своей бизнес-идеи, составлению бизнес-плана, изучению юридических аспектов оформления бизнеса, привлечению первых клиентов через маркетинг и SMM, а также осуществят бизнес-визиты к действующим предпринимателям", - сказано в сообщении.

Генеральный директор центра Елена Климчук отметила, что благодаря программе многие участники СВО сделают первые шаги в бизнесе. "Мне бы очень хотелось, чтобы эта программа имела свое продолжение и напитывала базой знаний, которая пригодится вам в случае открытия своего собственного дела. Центр "Мой бизнес" будет для вас первым помощником и проводником на вашем пути", - сказала она.

Программа реализуется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика". Обучение продлится до 17 ноября.