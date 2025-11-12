Выставку "Великая Победа" в Москве за неделю посетили более 30 тыс. человек

На ней представили порядка 700 уникальных экспонатов

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Проект "Великая Победа. Россия - моя история", открывшийся 4 ноября в ЦВЗ "Манеж", за неделю посетили более 30 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фонда "Моя история".

"Выставочный проект "Великая Победа. Россия - моя история", открывшийся 4 ноября в ЦВЗ "Манеж", за неделю работы посетили более 30 тыс. человек, что в среднем составляет более 4 тыс. человек в день. Выставка, стартовавшая на XXI Церковно-общественном форуме "Православная Русь - к Дню народного единства", завершает год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - сообщили в пресс-службе.

Выставка "Великая Победа" расположена в 15 залах. На ней представлено порядка 700 уникальных экспонатов, часть из которых впервые за много лет покинули запасники музеев и архивов России и Белоруссии. Так, открывают выставку икона и ковчег с мощами святителя Луки (Войно-Ясенецкого), а также Знамя Победы, водруженное над Рейхстагом, которое впервые за последние 20 лет было вывезено из Центрального музея Вооруженных сил РФ.

"К святителю Луке Крымскому в Манеж тысячи россиян со всей страны приезжают поклониться и попросить о здоровье. Знамя Победы из поверженного Берлина впечатляет людей до слез, как и зал "Обыкновенный нацизм", где представлены личные вещи узников концлагерей", - отмечено в сообщении.

Организаторами выставки являются патриарший совет по культуре, Министерство культуры РФ, Министерство просвещения РФ, Федеральное архивное агентство, правительство Москвы, Государственный архив РФ, Государственный Русский музей, фонд "Моя история", исторические парки "Россия - моя история".

ТАСС - генеральный информационный партнер проекта.