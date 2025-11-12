В Тегеране открылась выставка ракет, использовавшихся в конфликтах с Израилем

На экспозиции представлены различные системы ПВО, баллистические ракеты и множество типов иранских беспилотников

ТЕГЕРАН, 12 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Ирана организовали в Тегеране выставку, на которой демонстрируются практически все виды ракет и беспилотников, в том числе те, которые были задействованы в ирано-израильских конфликтах в последние несколько лет, передает корреспондент ТАСС.

Экспозицию разместили в Национальном парке ВКС Ирана, расположенном неподалеку от столичного аэропорта Мехрабад. Вниманию посетителей представлены различные системы ПВО - начиная от обычных зенитных орудий до зенитно-ракетных комплексов 3 Khordad и Tabas, баллистические ракеты и множество типов иранских беспилотников.

Взгляды большинства людей, пришедших на выставку, были прикованы к огромным ракетам, часть из которых ранее не демонстрировались. Среди них можно было увидеть баллистическую жидкотопливную ракету класса земля - земля Rezvan дальностью полета 1 400 км, все варианты ракет семейства Shahab, включая Emad, а также гиперзвуковую ракету класса Fateh. Однако, как рассказал ТАСС директор Национального парка ВКС Ирана генерал КСИР Али Белали, все представленное на выставке оружие демонстрирует достижения пяти-шестилетней давности. "Например, здесь не представлена последняя модель ракеты Fateh, которая уже стоит у нас на вооружении", - подчеркнул генерал.

Отдельный зал выделен под беспилотники. В нем можно увидеть практически все модификации Shahed - от самых первый моделей до современных Shahed-139 и Shahed-136, а также тяжелый БПЛА Mohajer-6. В части зала, которая была посвящена трофеям иранских ВКС, размещены образцы сбитой или заполученной техники армии США, в том числе американский многоцелевой беспилотник MQ-1 Predator.

Выставка, по словам Белали, приурочена к неделе воздушно-космических войск исламской республики и продлится до пятницы. "Цель этой выставки - поселить в людях чувство уверенности, что они под защитой. Это чувство заставит людей гордится своей страной, они точно будут знать, что их вооруженные силы обязательно их защитят", - отметил генерал.