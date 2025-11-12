В Новороссийске завершили ремонт водопровода после прорыва

НОВОРОССИЙСК, 12 ноября. /ТАСС/. Ремонтные работы на Троицком групповом водопроводе, который прорвало в среду, завершили в Новороссийске. Вода поступит в дома после промывки и заполнения системы, сообщается в телеграм-канале исполняющего обязанности заместителя главы муниципального образования город Новороссийск Рафаэля Беглярова.

"В 23:00 специалисты водоканала завершили работы по монтажу аварийного участка трубопровода. Начат процесс промывки и заполнения системы", - говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на оперштаб Краснодарского края сообщалось, что повреждение трубы между Троицким водоводом и резервуаром чистой воды в Новороссийске зафиксировали в среду в 09:05 мск. На место ЧП оперативно направили ремонтные бригады. Выход на стабильный режим работы - 13 ноября в первой половине дня.

Как сообщил в телеграм-канале мэр Новороссийска Андрей Кравченко, сотрудники администрации провели обход жилых домов, расположенных рядом с местом аварии. В одном из домовладений зафиксированы подтеки воды на стенах и потолке, подтоплен двор. При этом сильных разрушений, мешающих проживанию в доме, нет. На втором выявленном участке потоком воды размыло подпорную стену бетонного забора. Для помощи жителям в уборке выделен бункер-накопитель.