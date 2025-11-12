В Зеленограде пройдут соревнования по радиосвязи "Радиофест"

Они состоятся с 13 по 15 ноября

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Седьмые всероссийские технологические соревнования по перспективным направлениям развития радиосвязи "Радиофест" пройдут 13-15 ноября в расположенном в Зеленограде Московском институте электронной техники (МИЭТ).

"Приедут команды из многих технических вузов страны, а также молодые перспективные сотрудники российских предприятий и научных центров. За три дня участники поработают с современным радиотехническим оборудованием и посоревнуются в умении разрабатывать программы для программно-определяемого радио", - сообщает пресс-служба Фонда перспективных исследований (ФПИ), который традиционно выступает организатором мероприятия.

