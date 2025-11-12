Эксперт Резницкий: важно, чтобы родители школьников слышали учителей

Идеальной формулой воспитания он назвал тандем семьи и школы

ПЯТИГОРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Родителям школьников следует прислушиваться к учителям. Тандем семьи и школы является идеальной формулой воспитания школьника, сообщает пресс-служба Центра знаний "Машук" со ссылкой на председателя Зеленоградской районной организации профсоюзов образования Евгения Резницкого.

"Идеальная формула воспитания школьника - это хороший тандем семьи и школы. Вот если нас будут слышать родители, если они будут на стороне учителя, мы придем к идеальной формуле воспитания. К сожалению, в своей деятельности я вижу в последнее время, что немножко полюса у нас двинулись в сторону ребенка. Родители должны понимать, чтобы достичь какого-то результата определенного, необходимо стать на сторону учителя, на сторону школы, образовательной организации", - приводятся слова Резницкого.

Отмечается, что эффективные меры для укрепления связи семьи и школы - участие родителей в совместных мероприятиях, конкурсах, экскурсиях, выездах.