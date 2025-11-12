Вильфанд сообщил, что в некоторых округах температура в октябре превышала норму

Речь идет о европейской части страны, а также о ДФО и СФО, уточнил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Температура в октябре выше нормы отмечалась на всей европейской части страны, а также в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На 4-6 градусов выше нормы была температура в течение октября на самом севере Урала и Сибири. На всей европейской части страны температура была выше нормы на 1-2 градуса", - сказал он.

При ниже нормы на 2-4 градуса температура была в южной половине Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Это Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, юг Красноярского края, Алтайский край, Иркутская область. А также Бурятия, Забайкалье, Амурская область, большая часть Хабаровского окрая, Приморье и Сахалин.

Он уточнил, что в среднем температура в РФ в октябре была около нормы. Поэтому октябрь не вошел в первую десятку по температуре и теплу.