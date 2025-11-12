Россиянам рассказали, в каких странах не примут доллары старого образца

Речь, в частности, о Китае, Малайзии, Индонезии и Филиппинах, сообщила доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Россиянам перед поездками за границу нужно иметь в виду, что в части стран возникают сложности с долларами старого образца: их могут обменивать по невыгодному курсу или вовсе не принимать. Об этом заявила ТАСС доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

"Есть страны, где со "старыми" долларами будут проблемы. Например, в Таиланде очень старые купюры не принимают вовсе, а для купюр 1996-2013 года установлен низкий курс. В Турции старые банкноты не принимают к оплате, но в некоторых банках их возможно обменять на местную валюту по невыгодному курсу. "Плохо" относятся к купюрам до 2013 года также в Египте, ОАЭ, Армении и ряде других стран", - сказала она.

По словам эксперта, трудности с совсем старыми ("зелеными") купюрами возникают в Китае, Малайзии, Индонезии и на Филиппинах. "А такие страны, как Мексика, Венесуэла, Куба или Доминикана, считают старыми купюры до 2013 года и не принимают их вовсе, и вполне официально. Этот список можно продолжать", - заметила она.

Белянчикова добавила, что в европейских странах дело обстоит чуть лучше: в крупных банках возможен обмен на евро или новые купюры. Однако в некоторых отделениях небольших банков это могут делать неохотно или не делать вовсе.

"Что же касается самих Штатов, то здесь доллары, выпущенные после 1914 года, считаются законным платежным средством, и в госучреждениях их обязаны принимать. Частные же банки и компании делать этого не обязаны, но в целом проблем с обменом старых долларов на новые в крупных кредитных организациях обычно не возникает. Тем не менее лучше все-таки уточнять возможность использования старых купюр в каждом конкретном случае", - объяснила доцент.