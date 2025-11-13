Эксперт Чулонов рассказал, когда ждать следующего роста заболеваемости гриппом

Согласно прогнозу инфекциониста, увеличение числа заболевших будет наблюдаться в декабре-январе

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Очередной подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ прогнозируется на декабрь-январь, до конца ноября можно сделать прививку в качестве профилактики. Об этом сообщил ТАСС главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

"Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ традиционно наблюдается с началом осенне-зимнего сезона. Так, в первые недели сентября в Российской Федерации регистрировался рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, после чего наблюдалось ее снижение. На 45-й неделе 2025 года (с 3 по 9 ноября) заболеваемость гриппом и ОРВИ составила 44,7 на 10 000 населения и не превышала порогового уровня. Очередной подъем заболеваемости ожидается в декабре-январе, а высокая активность возбудителей гриппа и ОРВИ может сохраняться и в весеннее время года", - сказал он.

Чтобы снизить риск заболевания и развития осложнений, например, пневмонии, миокардита или менингита, необходимо вакцинироваться. Вакцинация проходит с сентября по ноябрь, до наступления эпидемического сезона. "Это позволяет организму своевременно сформировать иммунитет. Таким образом, вакцинироваться от гриппа еще не поздно, и желательно сделать это не позднее конца ноября, чтобы обеспечить надежную защиту от гриппа на весь сезон", - заключил Чуланов.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость гриппом за неделю выросла в шесть раз.