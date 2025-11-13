ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Poder360: Канье Уэста могут арестовать на концерте в Бразилии

Это сделают, если рэпер исполнит пронацистские песни
01:08

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Бразилии готовы арестовать американского рэпера Канье Уэста, если певец в ходе предстоящего в ноябре концерта в Сан-Паулу исполнит песни, оправдывающие идеологию нацизма. Об этом сообщил бразильский портал Poder360.

Мэр города Рикарду Нунес уже запретил использовать принадлежащие муниципальным властям площадки для проведения концерта. При этом, указал портал, в местной прокуратуре также "подготовили сотрудников полиции для ареста артиста, если он исполнит песню" об Адольфе Гитлере.

Концерт Уэста запланирован на 29 ноября. Организаторы продолжают искать новую площадку для проведения мероприятия. 

