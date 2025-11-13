Рейс из Новосибирска во Владивосток ушел на запасной аэродром

Причиной стал туман

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноября. /ТАСС/. Следовавший из Новосибирска во Владивосток самолет ушел на запасной аэродром из-за тумана. Об этом ТАСС сообщили в аэропорту воздушной гавани.

"Один рейс S7 5203 Новосибирск - Владивосток по решению экипажа ушел на запасной аэродром по метеоусловиям - туман", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Международного аэропорта Хабаровск сообщила, что рейс был перенаправлен к ним.