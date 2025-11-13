В ГД просят защитить добросовестных покупателей квартир от мошенничеств

В частности, можно ограничить возможности признания сделок ничтожными по решению суда разумным сроком, отметили член комитета по экономической политике Эдуард Кузнецов и член комитета по аграрным вопросам Дмитрий Лоцманов

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по экономической политике Эдуард Кузнецов и член комитета Госдумы по аграрным вопросам Дмитрий Лоцманов (оба из фракции "Единая Россия") направили министру юстиции Константину Чуйченко обращение, в котором просят его выразить свою позицию по вопросу многочисленных случаев обмана добросовестных покупателей недвижимости при совершении сделок купли-продажи. Об этом рассказал ТАСС Эдуард Кузнецов.

"В последнее время в ряде средств массовой информации публикуются сообщения о признании сделок купли-продажи имущества ничтожными на основании решения судов по причине принуждения продавца к совершению сделки. Перед законодателем решение проблемы "добросовестного владения" стоит давно и, к сожалению, правоприменительная практика показывает, что действующее законодательство не всегда способно защитить добросовестного владельца. Однако нарастающая тенденция увеличения числа добросовестных покупателей лишившихся имущества, сроки оспаривания сделок (по сообщениям СМИ, оспариваются сделки давностью до 10 лет) и обстоятельства, при которых стороны сделок обращаются в суды для признания их ничтожными, - вызывает беспокойство", - говорится в тексте документа, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

В СМИ сообщается, что имеют место случаи, когда покупатели, в том числе семьи с детьми, остаются без единственного жилья, но с ипотечным кредитом, взятым на приобретение недвижимости, следует из письма. "Не является защитой от таких ситуаций и получение медицинского заключения о дееспособности, поскольку недобросовестные продавцы прибегают к доводам оказания на них некого давления со стороны третьих лиц", - отмечают депутаты. Отсутствие законодательных барьеров, препятствующих появлению фактически нового способа мошенничества, грозит "серьезными катаклизмами в сфере защиты права собственности граждан", говорится в обращении.

Возможно, выходом из сложившейся ситуации могло бы быть ограничение возможности признания сделок ничтожными по решению суда разумным сроком, что потребует внесения изменений в статью 166 ГК РФ (оспоримые и ничтожные сделки) или увязкой решения суда с обязательным возбуждением уголовного дела по статье 179 УК РФ ("Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения"), предполагают депутаты.

"В настоящий момент целесообразность внесения соответствующих изменений в законодательство РФ прорабатывается нами совместно с другими депутатами Госдумы. Полагаем, возможны и иные варианты решения обозначенного вопроса, в том числе на уровне актов Верховного суда Российской Федерации. Будем признательны вам, уважаемый Константин Анатольевич, если Министерство юстиции РФ отразит свою позицию относительно решения обозначенного вопроса, в том числе в рамках вышеназванных изменений законодательства РФ", - говорится в тексте письма.