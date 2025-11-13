Экс-замглавы Минобороны генерал Попов хранил дома раритетный "Маузер"

Также у него хранилось другое боевое и охотничье оружие, и на некоторые образцы не было разрешения, говорится в материалах дела

Редакция сайта ТАСС

Павел Попов © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 13 ноября./ТАСС/. Бывший замминистра обороны генерал армии Павел Попов хранил у себя дома раритетный пистолет "Маузер", а также иное боевое и охотничье оружие, на некоторые образцы которого у него не было разрешения. Об этом сказано в материалах дела обвиняемого в коррупции офицера, с которыми ознакомился ТАСС.

"Из ответа, полученным органом ГВСУ СК РФ, из отдела лицензионно-разрешительной работы по ЦАО следует, что у Попова имеются два огнестрельных нарезных пистолета "Маузер" и ПМ, охотничье гладкоствольное ружье ИЖ-27, газовое оружие. Также у него было обнаружено и изъято охотничье нарезное ружье "Вепрь" и 40 патронов к нему", - сказано в материалах дела.

Согласно материалам дела, Попов не знал, что на охотничье нарезное ружье "Вепрь" у него не было лицензии. Оружие было ему подарено на день рождения бывшим губернатором Хакасии Виктором Зиминым. Попов указал, что к ружью был приложен паспорт со всеми необходимыми документами.

235-й гарнизонный военный суд в закрытом режиме рассматривает дело Попова, обвиняемого в преступлениях коррупционной направленности, в получении особо крупной взятки, а также в совершении должностных преступлений. Сторона гособвинения ходатайствовала о закрытии процесса не только из-за содержащихся в материалах дела сведений о государственной тайне, но и из-за информации о местах жительства военнослужащих, что ставит под угрозу их безопасность ввиду террористических угроз. Адвокат Денис Сагач настаивал на проведении судебного следствия в открытом режиме.

Следственные действия по уголовному делу в отношении Попова были завершены в конце августа. Генералу армии в окончательной редакции вменили совершение преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292, ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 УК РФ (получение взятки, мошенничество, незаконное хранение оружия, служебный подлог и превышение должностных полномочий). По словам собеседника ТАСС в правоохранительных органах, материалы уголовного дела насчитывают 56 томов. Генерал Попов не признает вину в преступлениях.