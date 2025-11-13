Вильфанд: температура в октябре в Москве была выше нормы

Температурный фон был на 1,7 градуса выше среднемноголетних показателей, сообщил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Температурный фон октября в Москве был на 1,7 градуса выше среднемноголетних показателей. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве средняя месячная температура в октябре составила плюс 7,5 градусов. Такой показатель на 1,7 градуса больше нормы", - сказал он.

Руководитель Гидрометцентра также привел, что за октябрь всего в столице выпало 96 мм, что является избытком влаги. Это 137% от месячной нормы.