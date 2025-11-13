На севере СЗФО прогнозируют снегопады и сильный ветер

В Калининградской области днем потеплеет до плюс 8-12 градусов

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Снегопады и сильный ветер ожидаются в четверг в северных регионах Северо-Запада России, на Балтике воздух прогреется до плюс 12 градусов, сообщают региональные гидрометцентры.

По Мурманской области пройдет снег, мокрый снег с сильным ветром, температура воздуха в дневные часы составит от 0 до плюс 5 градусов. Около нуля будет в Ненецком автономном округе (НАО) и в Архангельской области. "Ночью 13 ноября на северо-востоке Архангельской области ожидается сильный снег. Днем 13 ноября в большинстве районов Архангельской области ожидается усиление юго-западного и южного ветра порывами 15-18 м/с, - предупреждает Севгидромет. - Местами налипание мокрого снега на проводах и деревьях, местами гололед, на дорогах гололедица". В Коми в четверг ожидаются сильные снегопады на юге региона, в отдельных районах - метель, гололед, ветер усилится в порывах до 14-17 м/с. Днем ожидается от 0 до минус 5 градусов, на крайнем северо-востоке региона - 8-13 градусов ниже нуля.

В Карелии будет облачно, днем синоптики прогнозируют дождь, на юго-западе местами сильный, а вечером по северным районам переходящий в мокрый снег. Ветер будет юго-западный умеренный, местами с порывами сильного. Температура воздуха ночью - плюс 1-6, днем - плюс 4-9 градусов. В Вологодской области 13 ноября прогнозируется выход очередного атлантического циклона с дождями и кратковременным потеплением. Днем из-за выноса теплого воздуха столбики термометров поднимутся до плюс 1-6 градусов.

В Новгородской области также облачно, днем пройдет небольшой дождь, местами умеренный. Температура воздуха днем плюс 3-8 градусов, во второй половине дня 13 ноября, с сохранением ночью 14 ноября местами по области ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с. Облачная погода ожидается и в Псковской области, здесь тоже будет днем небольшой дождь, местами умеренный, ветер южных направлений 7-12 м/с, воздух прогреется до плюс 10 градусов.

На территории Калининградской области в четверг будет облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, ветер юго-западный, южный 6-10 м/с, лишь на побережье немного сильнее, до 12-14 м/с. Температура воздуха вполне комфортная для ноябрьских дней: днем потеплеет до плюс 8-12 градусов. В Калининграде, по данным сайта Гидрометцентра по региону, осадков не предвидится, температурный максимум днем будет в пределах 10 градусов тепла.