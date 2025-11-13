Стипендии будущих педагогов-целевиков в Приморье увеличат до 10 тыс. рублей

Решение приняли во время личной встречи губернатора Олега Кожемяко с жителями края

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноября. /ТАСС/. Студентам педагогических направлений в Приморском крае, которые учатся по целевому договору, в 2026 году увеличат стипендии до 10 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Стипендии студентам-целевикам, обучающимся на программах педагогического направления в вузах Владивостока, повысят до 10 тыс. рублей в месяц. Такое решение было принято во время личной встречи губернатора Приморского края Олега Кожемяко с жителями края. С предложением к главе Приморья обратилась студентка третьего курса Школы педагогики Дальневосточного федерального университета Екатерина Симбирева", - говорится в сообщении.

По словам девушки, сейчас студенты-целевики получают в среднем 6 тыс. рублей. С учетом оплаты за общежитие на жизнь молодым людям остается около 2 тыс. рублей. При этом студентам сложно найти подработку, которую было бы удобно совмещать с учебой.

"Несколько дней назад состоялось заседание Думы города Владивостока. Мы приняли решение о том, что с января будущего года все студенты, которые заключили целевые договоры, будут получать [стипендию] по 10 тыс. рублей", - приводятся в сообщении слова главы Владивостока Константина Шестакова.

Кроме того, губернатор Приморья предложил создать базу вакансий, где будут размещаться объявления о работе с удобным для студентов графиком работы. К примеру, в детских садах могут требоваться воспитатели на несколько часов.

Сейчас во владивостокских вузах по направлению подготовки "Образование и педагогические науки" обучаются 99 студентов, заключивших договор о целевом обучении. Молодые люди прибыли во Владивосток из разных регионов страны, включая Владимирскую область, Подмосковье, Сахалин и Камчатку. После окончания обучения они останутся в столице Приморья для работы в школах по полученной специальности.