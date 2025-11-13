Page Six: P. Diddy выйдет из тюрьмы позже на месяц

Причина переноса даты неизвестна

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Дата освобождения американского рэпера и продюсера P. Diddy (настоящее имя - Шон Комбс), приговоренного более чем к четырем годам заключения, перенесена с мая на июнь 2028 года. Об этом в среду сообщил портал Page Six.

По его информации, причина переноса остается неясной.

3 октября суд в Нью-Йорке приговорил Комбса более чем к четырем годам тюремного заключения за транспортировку людей для занятия проституцией. Защита музыканта просила о 14 месяцах тюремного срока, прокуратура настаивала более чем на 11 годах лишения свободы.

В июле жюри присяжных признало рэпера виновным по двум эпизодам транспортировки людей для занятия проституцией, но вместе с тем посчитало, что он невиновен в более тяжких преступлениях, грозивших ему пожизненным заключением, - вымогательстве и торговле людьми.