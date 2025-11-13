В Москве на трое суток объявили желтый уровень опасности

Причиной стало резкое ухудшение погоды

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Резкое ухудшение погоды стало причиной объявления желтого уровня опасности в Москве и Московской области на предстоящие трое суток. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Ухудшение погодных условий начнется уже предстоящей ночью, когда ветер в столичном регионе может усиливаться в порывах до 15 м/с, и это первый фактор, из-за которого объявлен желтый уровень, символизирующий потенциально опасные метеоусловия", - сказал собеседник агентства, отметив, что в части усиления ветра данный уровень будет действовать с полуночи и до 23:00 мск субботы, 15 ноября.

Однако в предстоящие выходные к ветру добавится целый ряд неблагоприятных погодных факторов, из-за которых также вводится желтый погодный уровень. Так, с полуночи субботы и до конца суток воскресенья, 16 ноября, синоптики ожидают осадки в виде дождя, переходящего днем в мокрый снег и снег, местами не исключено налипание мокрого снега на провода и деревья, а на дорогах прогнозируется гололедица. Кроме того, в субботу и ночью на воскресенье ожидаются заморозки до минус 5 градусов.

Резкое изменение погодных условий, как ранее пояснили ТАСС в Гидрометцентре РФ, связано с прохождением через европейскую часть России с северо-запада на юго-восток холодного атмосферного фронта. При этом непогода прогнозируется не только в столичном регионе, но и на большей части Центрального федерального округа.

Нынешним утром и до 10:00 мск в городе и по области также действует желтый погодный уровень - его объявили в связи с возможным образованием местами тумана с понижением видимости до 200 м.