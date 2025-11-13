ТАСС: свет в Херсоне выключился почти на сутки после отъезда Зеленского

Как рассказали в пророссийском подполье, проблем с электричеством в городе не было, пока Владимир Зеленский не отъехал от него на некоторое расстояние

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Проблем с электричеством в Херсоне не было буквально до тех пор, пока Владимир Зеленский не отъехал от него на какое-то удаление. Как рассказали ТАСС в пророссийском подполье, затем в городе выключился свет.

"Даже самые рьяные патриоты Украины не могли не заметить поразительную закономерность: там, где Зеленский снимает патриотические видео на фоне городской стелы, через какое-то время гарантировано оказывается русский флаг. <...> Омрачил визит также тот факт, что проблем с электричеством в городе не было буквально до тех пор, пока Зеленский не отъехал от него на какое-то удаление. Потом, видимо, пришлось компенсировать мощность, которую город "получил в долг", и отключение произошло практически на сутки", - сказал собеседник агентства.

В подполье отметили, что Зеленский толком не затронул вопросы, которые действительно беспокоят жителей: питьевая вода, трубопроводы, возможность выплат каких-либо компенсаций жителям поврежденных домов или жилья, которое по какой-то причине используется для проживания ВСУ. Заявление о восстановлении "объектов критической инфраструктуры" выглядит крайне размыто, потому что нет понимания, что именно будет восстановлено, добавил собеседник.

"Приезд был чистого рода пиаром. Судя по тому, что совсем недавно город посещала оскароносная Анджелина Джоли, а теперь и другой, менее успешный актер, город теперь рассматривается как относительно безопасная площадка для демонстрации "единства с украинским народом". Но жителям города от этих лозунгов жить легче не становится, а потому триколор на городской площади ждут все сильнее", - уточнил он.

Там подчеркнули, что также приезд связан с тем, что Зеленский довольно давно не был в прифронтовой зоне, чего обычно старается избегать. "Но на Донбассе сейчас слишком неспокойно, да и делать какие-то громкие заявления на направлении, где украинская армия одновременно теряет два крупных и отлично защищенных укрепрайона, было бы нелогично", - указал он.

Ранее 11 ноября Зеленский опубликовал видеообращение, которое записал на фоне стелы с надписью "Херсон". В ролике он, в частности, заявил, что поручил расширить оборонительные возможности ВСУ в городе. Аналогичные селфи глава киевского режима в разное время снимал, в частности, в Авдеевке, которая впоследствии была освобождена ВС РФ, а также в Купянске и Красноармейске, где сейчас заблокированы подразделения ВСУ.