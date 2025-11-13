Московские аэропорты работают в штатном режиме в условиях утреннего тумана

Синоптики Гидрометцентра объявили в Москве и Московской области до 10:00 мск желтый уровень погодной опасности

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Аэропорты Москвы работают в штатном режиме, несмотря на туман, отмечающийся в ряде районов столичного региона. Об этом ТАСС сообщили в справочных службах аэропортов.

"Работаем штатно на прием и выпуск самолетов", - сказал представитель справочной службы Домодедово. Аналогичную информацию предоставили агентству также в Шереметьево, Внуково и Жуковском.

Ранее синоптики Гидрометцентра РФ объявили в Москве и Московской области до 10:00 мск желтый уровень погодной опасности из-за возможного образования тумана, при котором видимость может снизиться до 200 метров. Подобный уровень является средним в колористической шкале предупреждений и символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеорологические условия.

В свою очередь, власти Москвы в связи с туманом призвали автомобилистов быть бдительными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, не отвлекаться на телефон во время движения.

Что же касается прогноза на текущие сутки, то днем на фоне облачной с прояснениями погоды воздух в Москве прогреется до плюс 5-7 градусов, в Подмосковье синоптики ожидают до плюс 8 градусов. Ветер ожидается южный и юго-западный со скоростью 7-12 м/с.