Город в Челябинской области остался без водоснабжения из-за аварии

Произошла утечка на насосном коллекторе

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Жители города Коркино, в котором проживает порядка 37 тыс. человек, и поселка Роза Челябинской области остались без водоснабжения из-за утечки, произошедшей на насосном коллекторе. Ведутся ремонтные работы, сообщил в своем Telegram-канале глава Коркинского муниципального округа Александр Орел.

"Сегодня утром жители города Коркино и Розы столкнулись с непредвиденными неудобствами - воды в кранах не оказалось. В 5 утра (03:00 мск) обнаружена серьезная утечка на насосном коллекторе. Саму насосную станцию моментально, буквально за 15 минут, затопило", - говорится в сообщении.

По словам главы, на место происшествия срочно выехали энергетики. Также сотрудники водоканала приступили к устранению аварии. Место повреждения уже обнаружено.