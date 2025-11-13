На Сахалине ветераны СВО смогут получать земельные участки

При отсутствии подходящего земельного участка, военнослужащим выплатят денежную компенсацию

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Ветераны специальной военной операции (СВО) и члены из семей на Сахалине смогут получить бесплатные земельные участки или денежную компенсацию. Соответствующий закон в первом чтении приняли депутаты Сахалинской областной думы, сообщили в пресс-службе парламента.

"В нашем регионе действует большое количество мер социальной поддержки защитникам Отечества, и сегодня мы дополняем комплекс мер. Это позволит нашим парням, которые защищали Родину и отмечены государственными наградами, получать земельные участки в том муниципалитете, где они прописаны, а при отсутствии подходящего земельного участка, воинам будет выплачена денежная компенсация", - приводятся в сообщении слова председателя комитета по экономическому развитию Сахалинской областной думы Александра Шарифулина.

Ранее ветераны СВО на Сахалине могли получить только единовременную денежную выплату на приобретение земельного участка. Этой льготой воспользовался 31 человек на общую сумму 2,3 млн рублей. В проекте бюджета следующего года на эти цели заложено порядка 6 млн рублей.

Законопроект устанавливает случаи бесплатного предоставления отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства для собственных нужд, личного подсобного хозяйства с возможностью строительства индивидуального жилого дома. Воспользоваться такой льготой смогут военнослужащие, лица, заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, и лица, проходящие (проходившие) службу в войсках нацгвардии и имеющие специальные звания полиции, удостоенные звания Героя Российской Федерации или награжденные орденами за заслуги в ходе участия в СВО, и являющиеся ветеранами боевых действий, а также члены семьи погибшего участника СВО.

В ходе обсуждения законопроекта депутаты отметили, что данная тема требует дальнейшей проработки. В частности, парламентарии предложили провести качественную инвентаризацию муниципальных земель, чтобы ветераны СВО смогли получать земельные участки там, где есть необходимая инфраструктура. Также планируется рассмотреть возможность увеличения размера денежной компенсации, а при отсутствии подходящего земельного участка в своем муниципалитете, дать возможность людям получить участок на территории другого муниципалитета в Сахалинской области.