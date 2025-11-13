В ЛНР заявили, что оценка за поведение в школах повышает концентрацию внимания

Она также стимулирует школьников нести ответственность за собственные поступки и контролировать эмоции, сообщил глава Минобразования республики Иван Кусов

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Введение оценок за поведение в 11 пилотных школах Луганской Народной Республики (ЛНР) повышает дисциплину учащихся, что улучшает концентрацию школьников на уроках. Об этом ТАСС сообщил глава Минобразования республики Иван Кусов.

"Из плюсов пилотного проекта по оцениванию поведения школьников: дисциплина и хорошее поведение способствуют повышению уровня концентрации внимания на занятиях, снижению числа нарушений дисциплины и улучшению результатов обучения. В некоторых школах оценка поведения включена в систему рейтинга классов - в дальнейшем планируется поощрение классов с большим количеством учеников с просоциальным поведением. Также стоит отметить, что активизировалась работа школьного самоуправления - старост, командиров, новых лидеров, ведущих работу по сбору данных по показателю "дисциплинированность" в классе", - сказал Кусов.

Он отметил, что оценка поведения стимулирует школьников нести ответственность за собственные поступки и контролировать свои эмоции.

По словам главы Минобразования ЛНР, подведя итоги первой четверти, педагоги республики выразили уверенность в том, что оценки за поведение также необходимо распространить на 9-11 классы, поскольку "никакого психологического стресса оценивания поведения у учащихся не наблюдается".

Ранее в Минпросвещения РФ сообщали, что определены 84 образовательные организации, в которых с 1 сентября начался эксперимент по выставлению оценок за поведение, в частности, это школы Новгородской, Ярославской, Тульской, Ленинградской областей, Луганской Народной Республики, Чеченской Республики, Республики Мордовия. Как заявлял ТАСС Кусов, с 1 сентября система оценивания поведения обучающихся запустилась в 11 пилотных школах ЛНР. Ведомство предлагает учреждениям самостоятельно выбрать одну из трех моделей оценивания поведения: двухуровневую, трехуровневую или пятиуровневую.