В Москве на Волгоградском проспекте и Марксистской улице высадят около 1,3 тыс. деревьев

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства правительства Москвы в рамках благоустройства проводят работы по высадке деревьев на Волгоградском проспекте и Марксистской улице. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

"Для формирования комфортной городской среды высадка деревьев является одним из важнейших направлений, а озеленение общественных пространств играет большую роль, особенно для такого огромного мегаполиса, как Москва. В настоящее время проводим высадку деревьев на Волгоградском проспекте и Марксистской улице, в общей сложности их украсят около 1,3 тыс. крупномеров", - сказал Бирюков, слова которого приводит пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Он уточнил, что деревья подбираются с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и соответствовать визуальному облику пространств. Для оживленных трасс важно создать буферную зону между жилой застройкой и дорогой. Зеленые насаждения очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни.

"Как и на многих других городских улицах, в качестве основной породы для озеленения выбрана мелколистная липа "Паллида" - их высадят более 1,1 тыс. Возраст каждого дерева - от 10 до 30 лет, высота - от 4 м до 7 м. Кроме того, вдоль магистрали появятся вязы, ивы и остролистные клены. Дополнительно на видовых зонах планируем создать зеленые островки с хвойниками", - уточнил заммэра.

По его словам, деревья, которые высаживают в столице, выращивают в специализированных питомниках, где они проходят подготовку к пересадке. Крупномеры высаживают в подготовленные заранее посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что программа озеленения вылетных магистралей и видовых зон стартовала в 2021 году. В период по 2024 год было высажено более 30 тыс. крупномерных и декоративных деревьев. Они украсили Волоколамское, Алтуфьевское и Варшавское шоссе, Ленинградский, Ломоносовский, Мичуринский проспекты и другие магистрали.