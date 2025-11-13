Центр "Вектор" выявил более 60 новых вирусов

Изучена их генетическая структура, сообщил генеральный директор центра Александр Агафонов

НОВОСИБИРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Государственный центр вирусологии "Вектор" в рамках проекта "Виром России" обнаружил более 60 неизвестных ранее вирусов по результатам изучения образцов из 50 регионов России. Такими данными поделился генеральный директор центра Александр Агафонов на форуме "Золотая долина" в Новосибирске.

"Уже более 50 регионов прислали нам свои образцы. Мы выделили уже более 60 новых вирусов, неизвестных ранее, изучили их генетическую структуру, несколько вирусов выделили, изучили их биологические свойства", - сказал он.

Дальнейшие планы ученых в том, чтобы изучить, насколько эволюция этих вирусов будет стремительной, во что она перерастет, и приведет ли это к появлению штамма с пандемическими свойствами. Агафонов пояснил, что цель ученых в том, чтобы предсказать, чем человек будет болеть, какой ущерб это заболевание может нанести и как с этим бороться.

"Центр "Вектор" выполняет крупный национального уровня проект в рамках центра геномных исследований мирового уровня. Он называется "Виром РФ". Задача там действительно глобальная. Мы хотим обнаружить те вирусы, которые распространились на территории РФ. Для нас очень важно [найти] не только те вирусы, которые есть, но и особенно важно найти именно патогенные для человека вирусы", - уточнил он.

Глава "Вектора" добавил, что сопутствующая задача для исследователей - это минимизация скринингов в вирусологических лабораториях. По мнению Агафонова, нужно использовать возможности ИИ для предсказания структуры лекарств и новых вакцин.