Московским водителям рекомендовали сменить летнюю резину на зимнюю

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция в связи с обещанными заморозками советует водителям поменять летнюю резину на зимнюю.

"По прогнозам синоптиков, в выходные дни возможны заморозки, поэтому рекомендуем сменить летнюю резину на зимнюю", - говорится в сообщении ГАИ в Telegram-канале.

Малейшая неисправность автомобиля при движении по скользкой дороге, а также в момент выпадения обильных осадков, может привести к непоправимым последствиям, пояснили в управлении. "Позаботьтесь заранее об исправности своего транспортного средства перед наступлением холодов. Не откладывайте "переобувку" до первого гололеда. Берегите себя", - подытожили в ГАИ.

В Госавтоинспекции также рекомендуют водителям своевременно поменять жидкость стеклоочистителя, приобретать которую следует в сертифицированных пунктах продажи. Также нужно проверить износ шин, отбалансировать колеса, на дороге соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. "Шины по размеру и по допустимой нагрузке должны соответствовать модели транспортного средства", - подчеркнули в ГАИ.