Литва на 10 лет запретила въезд Моргенштерну
06:21
ВИЛЬНЮС, 13 ноября. /ТАСС/. Литва внесла рэпера Алишера Моргенштерна (включен в реестр иноагентов в РФ) в список нежелательных лиц и запретила ему въезд в страну. Об этом сообщил журналистам представитель департамента миграции балтийской республики Рокас Пукинскас.
"Запрет в отношении Моргенштерна вступает в силу незамедлительно и будет действовать в течение 10 лет", - сказал он.
По словам представителя ведомства, такое решение принято на основе обращения МИД Литвы и дополнительно собранной информации, которая позволяет предположить, что нахождение рэпера в балтийской республике может представлять угрозу национальной безопасности.