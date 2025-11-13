Литва на 10 лет запретила въезд Моргенштерну

Решение приняли на основе обращения МИД республики и информации, которая позволяет предположить, что нахождение рэпера в стране может представлять угрозу нацбезопасности

Алишер Моргенштерн © Артем Геодакян/ ТАСС

ВИЛЬНЮС, 13 ноября. /ТАСС/. Литва внесла рэпера Алишера Моргенштерна (включен в реестр иноагентов в РФ) в список нежелательных лиц и запретила ему въезд в страну. Об этом сообщил журналистам представитель департамента миграции балтийской республики Рокас Пукинскас.

"Запрет в отношении Моргенштерна вступает в силу незамедлительно и будет действовать в течение 10 лет", - сказал он.

По словам представителя ведомства, такое решение принято на основе обращения МИД Литвы и дополнительно собранной информации, которая позволяет предположить, что нахождение рэпера в балтийской республике может представлять угрозу национальной безопасности.