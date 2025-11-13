На юге ДНР запланировали создание двух детских центров у моря

Устройство новых объектов ожидается не позднее 2044 года

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 13 ноября. /ТАСС/. Генеральный план Мангушского округа на юге ДНР включил создание детского центра и спортивно-оздоровительного лагеря на азовском побережье, сообщили в пресс-службе Единого института пространственного планирования (ЕИПП) РФ.

"В рамках реализации задач по модернизации инфраструктуры детского оздоровительного туризма, предусмотренных Стратегией развития туризма в РФ на период до 2035 года, в прибрежной зоне села Белосарайская Коса предлагается создать: республиканский детский центр "Альбатрос" и спортивно-оздоровительный лагерь "Якорь". Общий предлагаемый номерной фонд составит 300 номеров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предложения включены в генплан округа, который готовит ЕИПП. Устройство новых объектов детского отдыха ожидается не позднее 2044 года. "Это будет способствовать стимулированию развития детского туризма, расширению сети маршрутов и иных туристских продуктов для детей, дальнейшему формированию бренда прибрежной части ДНР как перспективной локации для детского отдыха, спорта и оздоровления", - заключили в пресс-службе института.

Во вторник в пресс-службе Минстроя РФ сообщили, что ЕИПП разработал комплексные территориальные схемы развития туризма для Донбасса и Новороссии. Там определены 17 приоритетных географических областей для развития туризма.