В Москве растет число случаев гриппа

Эпидемиологи напомнили о важности вакцинации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Количество случаев гриппа растет среди населения в Москве. Эпидемические пороги не превышены, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"В настоящее время эпидемиологическая ситуация по острым ОРВИ и гриппу соответствует сезону года. Однако растет количество случаев гриппа среди населения Москвы. По состоянию на 45-й неделе 2025 года (с 3 по 9 ноября) эпидемические пороги в столице не превышены. Показатели заболеваемости снизились по сравнению с прошлой неделей среди совокупного населения и во всех возрастных группах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в структуре ОРВИ преобладают риновирусы.

Эпидемиологи напомнили о важности вакцинации, а также о необходимости профилактических мер и своевременного обращения к врачу.