Кабмин расширил перечень военных, получающих выплаты вместо пенсии

Речь идет о военнослужащих, которые до заключения контракта с МО были пенсионерами различных силовых структур

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Правительство России расширило перечень военнослужащих-контрактников, которые будут получать компенсационные выплаты вместо пенсии за выслугу лет. Соответствующее постановление подписано, сообщила пресс-служба кабмина.

Речь идет о военнослужащих, которые до заключения контракта с Минобороны были пенсионерами различных силовых структур. После начала службы по контракту они теряли право на получение пенсии, однако теперь будут получать ее в виде компенсации.

"Военнослужащие-контрактники, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения и вооруженных провокаций на территориях регионов, прилегающих к зоне проведения специальной военной операции, будут получать ежемесячные компенсационные выплаты в размере 100% пенсии за выслугу лет", - указывается в сообщении.

Ранее такие выплаты были установлены для участников СВО, а теперь устанавливаются для тех, кто отражал атаки вооруженных формирований Украины в приграничных регионах. Обеспечить контрактникам компенсационные выплаты в размере полной пенсии поручил президент России Владимир Путин.

Подписанное постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 6 августа 2024 года.