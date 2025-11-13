В рамках фестиваля "Книжная Сибирь - 2025" пройдет более 100 мероприятий

Мероприятие пройдет 21-23 ноября в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Более 100 мероприятий запланировано в рамках международного фестиваля "Книжная Сибирь - 2025", который пройдет 21-23 ноября в Новосибирске. Об этом рассказал в пресс-центре ТАСС заместитель министра культуры области Владимир Деев.

"Это литературное мероприятие-праздник, призванное объединить людей разных возрастов, разных поколений вокруг книг и чтения. Очень насыщенная культурная программа - более 100 мероприятий с участием приезжих писателей, литераторов", - сказал в пресс-центре ТАСС Деев.

Среди почетных гостей значится Татьяна Устинова - автор детективных романов, журналист, телеведущая, сценарист и переводчик. Из-под ее пера вышли 24 детектива, большая часть из которых экранизирована, причем под одноименными с романами названиями. Суммарный тираж книг уже превысил 25 млн экземпляров, а сама автор удостоена многочисленных наград. Также планируется приезд таких писателей, как Юрий Поляков, Марина Москвина, Ольга Громыко и другие - всего более 30 участников из Новосибирска, России и зарубежья.

Основной площадкой фестиваля станет ГПНТБ СО РАН. Также мероприятия пройдут на площадках Новосибирской государственной областной научной библиотеки, Новосибирского государственного университета экономики и управления и Новосибирского государственного университета архитектуры и дизайны имени А. Д. Крячкова. Программа охватывает различные жанры и форматы: от поэзии и прозы до драматургии и детской литературы. Включены презентации книг, повествующие о природе, истории и традициях Сибири, а также мероприятия, касающиеся краеведения и народных промыслов. Специальная программа фестиваля включает мероприятия, посвященные событиям Великой Отечественной войны и году Защитника Отечества.

В ярмарке, которая проходит в рамках "Книжной Сибири", примут участие более 100 издательств. Среди них: "Эксмо", "АСТ" и другие. Во время фестиваля также состоится подведение итогов общероссийского конкурса "Книга года: Сибирь - Евразия". В этом году на нем представлено более 200 изданий.