В Сибири на выходные прогнозируются штормовой ветер и снегопады

В Омской области температура 14 ноября ночью составит от минус 6 до минус 21 градуса

НОВОСИБИРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Обильные снегопады, метели и гололед прогнозируются в регионах Сибири в пятницу и предстоящие выходные с 15 по 16 ноября. По данным Гидрометцентра России, ожидается штормовой ветер с порывами до 35 м/с и значительное понижение температуры - в некоторых районах Иркутской области столбики термометров опустятся до минус 40 градусов.

В Новосибирской области, по данным Западно-Сибирского УГМС, в пятницу ночью температура опустится до минус 23 градусов, днем до минус 12. Ожидается умеренный снег на востоке, ветер до 14 м/с. В выходные потеплеет: ночью от минус 4 до минус 15, днем до плюс 2 градусов. Прогнозируется мокрый снег, порывы ветра до 16 м/с. В Алтайском крае 14 ноября похолодает до минус 12 градусов ночью и минус 8 днем, местами снег и ветер до 14 м/с. В выходные температура ночью достигнет минус 18 градусов в предгорьях, днем потеплеет до плюс 1. В Республике Алтай морозы усилятся: 14 ноября до минус 21 градуса ночью, в выходные до минус 28. Ожидаются гололед и ветер до 20 м/с.

Кемеровскую область накроют снежные заносы и гололедица: температура 14 ноября достигнет минус 17 градусов, прогнозируется умеренный снег, ветер до 13 м/с. В выходные похолодает до минус 20 градусов ночью, ожидаются метели и порывы ветра до 15 м/с. В Томской области в пятницу будут морозы до минус 27 градусов ночью, в выходные ожидается умеренный снег с мокрым снегом, ветер до 18 м/с.

В Омской области, по данным Обь-Иртышского УГМС, температура 14 ноября ночью составит от минус 6 до минус 21 градуса, днем от минус 1 до минус 6. В субботу потеплеет до плюс 5, в воскресенье возможен дождь, температура поднимется до плюс 7 градусов. Ветер будет штормовым с порывами до 18 м/с.

Облачная с прояснениями погода прогнозируется в Красноярске. По данным Среднесибирского УГМС, в пятницу, 14 ноября, ночью ожидается слабый снег. Температура ночью будет от минус 7 до минус 9, днем от минус 5 до минус 7 градусов. Северо-западный ветер 8-13 м/с, на дорогах сохранится гололедица. В Республике Хакасия метеорологи прогнозируют усиление ветра до 22 м/с и гололедицу, 14 ноября ожидается сильный снег. Лавинная опасность сохраняется в выходные дни в горных районах Красноярского края, Республик Хакасия и Тыва. На севере Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа ожидаются снег, метель и штормовой ветер до 24 м/с.

Южные районы Иркутской области 14 ноября, накроют сильный снегопад, метель и порывы ветра до 20 м/с. По данным регионального управления по мониторингу окружающей среды, в субботу будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег, ветер с порывами до 18 м/с, температура ночью от минус 14 до минус 19 градусов, днем от минус 8 до минус 13, на севере Катангского района ночью до минус 37 градусов. 16 ноября, прогнозируется переменная облачность, местами снег, температура ночью от минус 16 до минус 21, в северных районах до минус 40 градусов, днем от минус 9 до минус 14. На Байкале с пятницы по воскресенье ожидается штормовой ветер до 35 м/с.