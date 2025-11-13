В Москве с начала года зарегистрировали более 102 тыс. преступлений

Количество краж и случаев мошенничества сократилось на 17,4% и 10,2%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Более 102 тыс. преступлений зарегистрировано в Москве за 10 месяцев текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"За 10 месяцев 2025 года в Москве зарегистрировано 102 056 преступлений (-5,4%)", - говорится в сообщении.

Почти 24 тыс. преступлений совершено в общественных местах, в том числе 12,4 тыс. - на улицах.

По данным надзорного ведомства, количество краж и случаев мошенничества сократилось на 17,4% и 10,2% соответственно, а также на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось число преступлений, совершенных с использованием IT-технологий.

Более того, при координирующей роли органов прокуратуры Москвы раскрыто 47 убийств прошлых лет и 17 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего, прошлых лет. Это на 9,3% и на 41,7% соответственно больше, чем за аналогичный период прошлого года.