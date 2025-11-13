Экс-глава Горнозаводского округа Пермского края погиб в ходе СВО

Речь идет об Александре Афанасьеве

ПЕРМЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Бывший глава Горнозаводского округа Пермского края Александр Афанасьев погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщила администрация округа на своей странице во "ВКонтакте".

"Администрация Горнозаводского муниципального округа Пермского края с прискорбием сообщает, что в ходе специальной военной операции погиб Афанасьев Александр Николаевич. <…> Приносим соболезнования родным и близким. Светлая память об Александре Николаевиче навсегда останется в наших сердцах", - говорится в сообщении.

Александр Афанасьев был избран главой Горнозаводского муниципального района в 2011 году и проработал на этой должности до декабря 2021 года. По данным местных СМИ, в 2024 году он был осужден по делу о нарушениях, связанных с ООО "Горнозаводский комбинат благоустройства". В 2021 году Афанасьев позволил знакомым получить доли в предприятии, они в свою очередь установили себе повышенную зарплату. В декабре 2024 года Афанасьев заключил контракт с Минобороны РФ, а в начале января пропал без вести в зоне СВО.