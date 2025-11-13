В ТГАСУ откроется центр работы с данными дронов

Он будет укомплектован передовой аппаратурой и программным обеспечением, что позволит студентам и исследователям работать на уровне современных отраслевых стандартов

Редакция сайта ТАСС

ТОМСК, 13 ноября. /ТАСС/. Научно-образовательный центр "Обработка пространственных данных и БАС", где будут готовить специалистов по работе с информацией с беспилотников, создается в Томском государственном архитектурно-строительном университете (ТГАСУ). Его открытие знаменует новый этап в подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей экономики региона и страны, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Центр будет укомплектован передовой аппаратурой и программным обеспечением, что позволит студентам и исследователям работать на уровне современных отраслевых стандартов", - цитируют в пресс-службе проректора по цифровой трансформации ТГАСУ Ирину Вилкину.

По словам проректора по научной работе ТГАСУ Олега Волокитина, его создание знаменует новый этап в подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей экономики региона и страны. В парк оборудования войдут профессиональные дроны для аэрофотосъемки и решения учебных задач, тренажеры для отработки навыков пилотирования, а также специализированное программное обеспечение для фотограмметрической обработки снимков и создания 3D-моделей.

Проект реализован в рамках программы "Приоритет-2030" совместно с партнерами ГК Геоскан, ООО "Апекс", ООО "Геомикс". Технологии центра найдут применение в решении приоритетных задач развития отрасли пространственных данных, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Среди них - обработка цифровых данных о пространственных объектах, контроль использования земельных участков и проведение предпроектных изысканий.

Центр сможет выполнять аэросъемочные работы с получением всего спектра высокоточных пространственных данных, включая трехмерные модели объектов. Это позволит создавать цифровые двойники как отдельных объектов, так и населенных пунктов в целом, что соответствует концепции цифровизации городского хозяйства "Умный город".

После открытия научно-образовательный центр будет готов к сотрудничеству с промышленными предприятиями, органами власти и научными организациями для реализации совместных проектов и решения актуальных задач развития региона.