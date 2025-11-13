МВД: правоохранители могут эффективно противостоять киберпреступлениям

Начальник следственного департамента министерства Сергей Лебедев при этом добавил, что преступность не стоит на месте, она адаптируется, приспосабливается

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов готовы к вызовам IT-преступности, способны ей эффективно противодействовать, но вместе с тем должны вырабатывать меры противодействия новым видам киберпреступлений. Об этом сообщил начальник следственного департамента МВД России Сергей Лебедев.

"Нами пройден огромный путь в этом направлении [работы по противодействию киберпреступлениям], принят комплекс мер по предупреждению, пресечению, раскрытию, расследованию преступлений. Можно смело утверждать, что на сегодняшний день правоохранительные органы готовы к вызовам данного вида преступности и способны эффективно противодействовать ей", - сказал он в ходе выступления на V международной научно-практической конференции "Основные направления совершенствования системы национальной безопасности" в Минске, посвященной вопросам противодействия киберпреступности.

Лебедев отметил, что преступность не стоит на месте, она адаптируется, приспосабливается.

"Мы должны не только вырабатывать меры противодействия новым видам преступлений, но и двигаться вперед, быть готовыми к новым проявлениям преступности", - отметил он.