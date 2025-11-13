На Запорожье запретят розничную продажу алкоголя 17 ноября

За нарушение запрета предусмотрены штрафы

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. В Международный день студентов в Запорожской области будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"17 ноября, в Международный день студентов, на территории Запорожской области будет действовать полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Запрет распространяется на реализацию крепкого алкоголя, а также на продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. Исключение - предприятия, осуществляющие продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания", - написал он.

Губернатор предупредил, что за нарушение запрета предусмотрены штрафы.