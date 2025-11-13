На участке Калужского шоссе в Москве начали строить газопровод

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства правительства Москвы приступили к строительству газопровода высокого давления на участке Калужского шоссе вблизи деревни Андреевское. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса.

"Газопровод протяженностью более 9 км пройдет под землей. На трассе установят четыре запорных устройства с электроприводом, это позволит оперативно управлять газотранспортной системой из центральной диспетчерской АО "Мосгаз". Особое внимание в ходе реализации проекта уделили применению современных технологийОсобое внимание в ходе реализации проекта уделили применению современных технологий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для пересечения дорог, рек, оврагов и других естественных преград запланировано устройство 10 закрытых переходов. В этих точках будут использоваться бестраншейные способы прокладки.

Газопровод должен обеспечить надежное газоснабжение интенсивно растущих территорий Новомосковского административного округа и создаст основу для дальнейшего развития инженерной инфраструктуры.