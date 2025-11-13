Командир Монолит: обстановка в учреждениях УФСИН в ЛНР стабильна

Каждый делает свою работу, благодаря этому все под контролем, сообщил командир спецподразделения "Гроза-Луганск" УФСИН по республике

ЛУГАНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Обстановка в исправительных учреждениях управления ФСИН России на территории Луганской Народной Республики является стабильной и контролируемой в условиях установленного максимального (красного) уровня террористической опасности в регионе. Об этом рассказал ТАСС командир спецподразделения "Гроза-Луганск" УФСИН по ЛНР с позывным Монолит.

"Все прекрасно знают, что уровень террористической угрозы у нас красный - максимальный. Фронт не так уж далеко и ушел. Может произойти все что угодно, но все стабильно, все под контролем, обстановка в [исправительных] учреждениях контролируемая. Не только мы же работаем, работает и режим [террористической опасности], и опера (оперативные сотрудники исправительных учреждений - прим. ТАСС) работают. Все работают, все вкладываются, дабы достичь какого-то общего знаменателя. Поэтому каждый делает свою работу, благодаря этому у нас все под контролем", - сказал он.

13 ноября отмечается День отрядов специального назначения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). В этом году исполняется 35 лет со дня их образования.