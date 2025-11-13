Воробьев: Подмосковье продолжит повсеместное внедрение ИИ в 2026 году

Губернатор региона отметил, что люди, которые ранее занимались подсчетом и сбором данных, переориентируются на более творческие направления

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Московская область продолжит активно внедрять искусственный интеллект (ИИ) в 2026 году. До конца этого года в регионе будет функционировать 53 инструмента на основе ИИ, сообщил на форуме "Цифровые решения" губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"У нас в регионе 540 услуг. И, соответственно, очень важно, кто будет читать все эти выписки из домовых книг, водительские удостоверения, охотничьи билеты, справки. <…> Раньше это было порядка 2 тыс. человек, которые терпеливо, скрупулезно занимались этой работой. <…> Мы сегодня все это передали искусственному интеллекту. <..> Думаю, что в следующем году мы также будем расти по экспоненте", - рассказал Воробьев на сессии "Внедрение ИИ: разделение ролей, объединение целей".

Он отметил, что люди, которые ранее занимались подсчетом и сбором данных, в настоящее время переориентируются на более творческие направления.

Губернатор напомнил, что в настоящее время в регионе работает 15 голосовых помощников в разных сферах, в том числе и на региональном портале госуслуг. До конца этого года в Подмосковье будет использоваться 53 инструмента на основе ИИ.

"Последнее сейчас, то, что мы внедрили, у нас 500 физкультурных объектов в Московской области, вот 200 уже оборудованы камерами, и, соответственно, мы видим, как проходят занятия, какова загрузка спортивных объектов", - заключил Воробьев.