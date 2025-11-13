WhatsApp начал предлагать добавить электронную почту для входа в аккаунт

Функцию ввели как альтернативный вариант в случае нарушения передачи СМС

Редакция сайта ТАСС

© Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской) начал предлагать россиянам добавить электронную почту в аккаунт как альтернативный вариант входа в случае нарушения передачи СМС. Об этом говорится в приложении.

"Не рискуйте попасть под блокировку. В случае нарушений передачи SMS убедитесь, что вы все равно можете выполнить вход", - говорится в сообщении.

Как отмечается в справочной статье в WhatsApp, электронный адрес позволит получить дополнительную защиту и возможность восстановить доступ к аккаунту, даже если подключение к сети для получения СМС или телефонного звонка будет отсутствовать.

При этом, если пользователю понадобится зарегистрировать номер телефона повторно, он сможет войти в аккаунт с помощью подтвержденного электронного адреса, отмечается в мессенджере.

В конце октября мессенджер Telegram добавил возможность входа в аккаунт с помощью электронной почты.