Кошелев: принудительное подключение жильцов к домовым чатам в Max не планируется

По словам первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, инициатива носит рекомендательный характер

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Инициатива по созданию чатов многоквартирных домов (МКД) в мессенджере Max носит рекомендательный характер, вопрос о принудительном подключении жильцов к таким чатам не рассматривается. Об этом рассказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).

Ранее министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин заявил, что каждый многоквартирный дом России должен создать чат в национальном мессенджере Max до конца 2025 года.

"Данное распоряжение пока носит характер рекомендации, а не законодательно закрепленной обязанности. Вопрос о принудительном подключении жильцов к чату не рассматривается", - сказал Кошелев.

По его словам, на текущий момент полноценная реализация данной инициативы требует изменений в законодательстве, так как понятие "домовой чат" в правовых актах отсутствует, также нет и четкого механизма, обязывающего создавать такие чаты. Но даже в случае внесения необходимых поправок останется нерешенной проблема идентификации участников чата.

Депутат отметил, что такие каналы связи носят информационно-справочный характер для удобства жителей.

"Хотя прямого указания на обязательное участие УК в новом чате Max нет, логично предположить, что функции по его созданию и администрированию лягут именно на управляющие компании или советы домов. Участие управляющих компаний в домовых чатах - это уже устоявшаяся и полезная практика. Она позволяет жителям оперативно передавать заявки, а УК - информировать о ходе их решения", - подчеркнул Кошелев.

Он добавил, что работа по созданию чатов МКД в мессенджере Max только анонсирована, окончательные правила его использования в данном контексте будут уточнены в процессе внедрения.