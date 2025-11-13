В КЧР отремонтируют девять подстанций

Это улучшит электроснабжение высокогорного аула Верхняя Мара

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 13 ноября. /ТАСС/. "Россети Северный Кавказ" планируют в 2026 году отремонтировать девять трансформаторных подстанций для повышения надежности электроснабжения высокогорного аула Верхняя Мара в Карачаево-Черкесии с населением около 2 тыс. человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе энергокомпании.

"В текущем году выполнена замена 17 опор, 1,2 км провода, двух трансформаторов с увеличением мощности. В планах на 2026 год - ремонт девяти трансформаторных подстанций", - приводятся в сообщении слова мастера Ново-Карачаевского производственного участка Карачаевских районных электрических сетей Хызыра Эльканова.

О работе по повышению надежности и качества электроснабжения Верхней Мары энергетики рассказали на встрече с жителями населенного пункта после обращения, поступившего на прямую линию главы КЧР Рашида Темрезова. В ауле в 2024 году специалисты заменили на линиях электропередачи два км ветхого провода, установили три более мощных трансформатора в трансформаторных подстанциях 10/0,4 кВ. Сейчас разрабатывается программа повышения надежности работы сетевого комплекса республики на 2027-2030 годы, в рамках которой в ауле Верхняя Мара планируется проведение значительного объема технических мероприятий, отметили в пресс-службе.