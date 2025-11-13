В московском метро запустили поезд в честь юбилея Театра мюзикла

Редакция сайта ТАСС

© Алиса Куликова/ ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Тематический поезд, представляющий репертуар Московского театра мюзикла (МТМ), начал курсировать по Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена, передает корреспондент ТАСС.

Запуск приурочен к 15-летию со дня основания Театра мюзикла. Юбилейную дату в МТМ отпраздновали 5 сентября 2025 года: в этот день художественному руководителю театра специальному представителю президента РФ по международному культурном сотрудничеству Михаилу Швыдкому исполнилось 77 лет. На сцене МТМ состоялся масштабный спектакль-концерт "Нам 15 лет", в его программу вошли лучшие номера из постановок театра.

"Этот поезд для нас - знак того, что мы стали "старшими подростками". Свои поезда уже запускали некоторые московские театры: Малый, МХАТ, "Современник". Теперь мы стоим с ними в одном ряду, значит, мы взрослеем. Это большая честь и вместе с тем большая ответственность. Мы продолжаем свою работу", - отметил перед запуском Швыдкой.

В составе тематического поезда восемь вагонов. Первый из них, головной, снаружи украшает надпись "Московскому театру мюзикла 15 лет!". Его экспозиция посвящена истории культурного учреждения: МТМ открыл свои двери для зрителей в феврале 2012 года - в здании Дворца культуры имени Горбунова. На Пушкинскую площадь театр переехал летом 2017-го. Кроме самого Швыдкого, у его истоков стояли заслуженный деятель искусств РФ Давид Смелянский и директор бостонской летней школы Станиславского Александр Попов, ушедший из жизни в 2019 году.

Репертуар театра - в тематических вагонах

Сегодня репертуар Театра Мюзикла насчитывает семь спектаклей - именно о них рассказывают другие вагоны состава: второй знакомит пассажиров с постановкой Олега Глушкова "Все о Золушке" (музыка - Раймонд Паулс, либретто - Сергей Плотов). "Такой "Золушки" вы точно не видели! Классическая детская сказка превратилась в ироничную, гротескную, но трогательную историю для тех, кто по-прежнему верит в чудеса, несмотря ни на что", - гласит надпись на левом борту.

Третий вагон посвящен рок-опере "Преступление и наказание". Создатели спектакля, взяв за основу одноименный роман Федора Достоевского, переносят действия из XIX века в XX-й - в Петербург 90-х годов. Режиссер "Преступления и наказания" - народный артист РСФСР Андрей Кончаловский, композитор - народный артист РФ Эдуард Артемьев. Авторы либретто - Кончаловский, Юрий Ряшенцев и народный артист РФ Марк Розовский.

"Принцесса цирка" - легендарный мюзикл, не теряющий актуальности. Театр мюзикла решил по-своему рассказать зрителям известную историю, превратив оперетту в спектакль - синтез сразу нескольких видов искусства: оперетты, мюзикла, танца и современного циркового направления", - пассажиры четвертого вагона познакомятся с историей о постановке Себастьяна Солдевильи и Марины Швыдкой. Музыка - Имре Кальман, либретто - Алексей Иващенко, Швыдкая и Солдевилья.

Еще одной совместной работе режиссеров посвящена экспозиция шестого вагона: это мюзикл "Праймтайм", идея которого принадлежит художественному руководителю МТМ. Кроме Швыдких и Сольдевильи, над спектаклем работал композитор Максим Лепаж, автор либретто - Елена Киселева. "Праймтайм" - постановка, где зритель узнает, что происходит за фасадом шоу-бизнеса и как добиться успеха среди интриг", - описывают авторы тематического поезда мюзикл.

Под занавес

Другие три вагона - пятый, седьмой и восьмой - посвящены спектаклям "Реверс" (реж. Андрей Кольцов, Ирина Дрожжина), "Мамонтенок" (реж. Валерий Маркин) и "Тест на любовь" (реж. Марина Швыдкая) соответственно. Состав оформлен в ярких, насыщенных цветах: синий, фиолетовый, красный, оранжевый, желтый и другие. Рассказы о мюзиклах сопровождаются цитатами из постановок.

"Тематический поезд - это привлечение внимания к театру вообще, в том числе - к театру музыкальному. Я не уверен, что все пассажиры будут помнить, что они были в поезде, посвященном Театру мюзикла, но они запомнят наверняка: в метро ходит какой-то театральный поезд. "Интересный, живой - надо бы сходить в театр". И, если они пойдут - на любой другой спектакль, не обязательно к нам, - я буду очень рад, потому что привлечение людей к театру - это хорошее дело", - подытожил в беседе с агентством Швыдкой, назвав тематический поезд одним из лучших подарков к 15-летию театра.

Состав будет курсировать по Серпуховско-Тимирязевской линии в течение ближайшего полугода.